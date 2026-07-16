Sam Neillin edustaja vahvistaa näyttelijän kuolinsyyn.

Näyttelijä Sam Neill kuoli keuhkokuumeeseen. Neillin edustaja vahvistaa kuolinsyyn uutistoimisto AP:lle.

Edustajan mukaan Neillille tullaan myöhemmin järjestämään yksityinen muistotilaisuus, johon osallistuvat tämän perheenjäsenet.

– Koska Sam oli erittäin yksityinen mies ja inhosi häslinkiä, hänen perheensä kunnioittaa hänen muistoaan yksityisellä perhemuistotilaisuudella hänen maatilallaan Uudessa-Seelannissa myöhemmin, toistaiseksi määrittämättömänä ajankohtana, edustaja kommentoi AP:lle.

Sam Neill kuoli 13. heinäkuuta 78-vuotiaana./All Over Press

Neillin ystävä ja kollega Rima Te Wiata kertoi aiemmin New Zealand Herald -lehdelle, että Neill sairastui keuhkokuumeeseen ennen kuolemaansa. Te Wiata ei kertonut, kuinka äskettäin näyttelijä oli sairastunut.