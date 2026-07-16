Asuminen vie opiskelijalta Helsingissä paljon tuhdimman siivun kuin Jyväskylässä, Oulussa tai Lappeenrannassa.
Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus.
Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa.
Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa.
Edullisimmat yksiön mediaanivuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä (528 euroa), Oulussa (530 euroa) ja Lappeenrannassa (544 euroa). Näissä kaupungeissa yksiöstä maksettiin siis noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.
Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.