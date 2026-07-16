Kauppaketjut nimeävät kesän hittijäätelöt.
Jäätelö maistuu suomalaisille vuoden ympäri, mutta kesä on tietysti jätskinsyönnin kulta-aikaa. Suomalaisten kauppaketjujen mukaan tutut makusuosikit pitävät jäätelöaltaassa pintansa vuodesta toiseen, mutta vanhojen suosikkien rinnalle nousee myös uusia ilmiöitä.
K-ryhmän mukaan tämän kesän hittejä ovat jäätelöissä olleet muun muassa jogurttijäätelöpuikot sekä tuttujen makeis- tai keksibrändien jäätelöversiot.
– Myös perinteisistä tuuteista ja puikoista eroavat tuotteet, kuten sandwich-tyyppiset keksijäätelöt ja jäätelöpatukat ovat olleet suosittuja tänä kesänä”, jäätelöistä vastaava Keskon tuotepäällikkö Saara Huikko kertoo tiedotteessa.
Lue myös: Mansikkajäätelöä helposti ilman jäätelökonetta – testaa hittiohje!
Uutuusjäätelöitä tulee ja menee – vanhat suosikkimaut pitävät pintansa
Huikon mukaan sosiaalisella medialla on merkittävä vaikutus siihen, mitkä jäätelöt nousevat hiteiksi. Erityisesti kesän uutuustuotteet kiinnostavat.
– Niitä tulee keväällä markkinoille runsaasti, tänä keväänä yli sata kappaletta. Samalla aikaisempien vuosien uutuuksia poistuu alta.
Jäätelömauissa perinteet ovat kuitenkin vahvoilla: suklaa, vanilja, toffee ja marjaiset maut ovat edelleen isossa kuvassa suosituimpia.