Lapin poliisilaitos tutkii onnettomuuteen johtaneita syitä.
Sodankylän pohjoispuolella tapahtui sunnuntaina puoliltapäivin kolmen auton onnettomuus.
Tarkempi onnettomuuspaikka on Valtatie 4 välillä Ylä-Postojoen silta - Peurasuvanto.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kaksi henkilöautoa olivat ajaneet nokat vastakkain, kun samaan onnettomuuteen liittyi kolmas henkilöauto. Kolmas auto suistui onnettomuussumassa ojaan.
Pelastuslaitos irrotti yhdestä onnettomuudessa osallisena olleesta ajoneuvosta puristuksissa olleen kuljettajan.
Ajoneuvoissa oli yhteensä 13 osallista, joista ensihoito kuljetti viisi sairaalaan.
Paikalla oli yhteensä viisi pelastustoimen, neljä ensihoidon ja yksi poliisin yksikkö.
