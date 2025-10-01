Lapissa syyskuu oli jälleen ennätyksellisen lämmin, kertoo Ilmatieteen laitos.
Sodankylän Tähtelässä kyseessä oli jo kolmas ennätyslämmin syyskuu peräkkäin. Kuun keskilämpötila oli 11,0 astetta.
Ilmastonmuutos teki tästä keskilämpötilasta 1,9 astetta korkeamman ja noin 50 kertaa todennäköisemmän verrattuna tilanteeseen, jossa ilmastonmuutos ei vaikuttaisi.
Tieto perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun menetelmään.
Neljä hellepäivää
Koko maassa syyskuun keskilämpötila oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin: 11,9 astetta.
Syyskuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 15 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
Maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella keskilämpötila oli monin paikoin poikkeuksellisen korkea.
Hellepäiviä oli syyskuussa neljä kappaletta, mikä on harvinaisen suuri määrä. Syyskuun ylin lämpötila, 25,8 astetta, mitattiin Salossa 8. syyskuuta.