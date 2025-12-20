Sodankylässä on sammutettu tänään rakennuspaloa. Paikalta on löydetty ruumis.

Hälytys palosta tuli iltapäivällä kolmen aikaan. Hätäkeskukseen ilmoitettiin, että Sodankylän taajamassa olevan rivitalon yhdestä huoneistosta tulee runsaasti savua.

Poliisi kertoi lauaintaina illalla, että pelastuslaitoksen savusukeltaja löysi asunnosta yhden henkilön kuolleena. Poliisi epäilee, että vainaja on huoneistossa yksin asunut iäkäs nainen. Palo ei aiheuttanut muita henkilövahinkoja.

Palo oli rajautunut yhteen huoneeseen ja palo oli sammunut itsekseen ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista. Palon syttymissyy ei ole tiedossa.

Poliisi jatkaa asian tutkintaa palonsyyn- ja kuolemansyyn tutkinnalla.