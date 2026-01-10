Henkilöauton kuljettaja kuoli Keminmaassa.

Henkilöauton kuljettaja ajautui Lapin Keminmaassa lauantaina aamupäivällä ulos tieltä ja törmäsi liikennevalojen ohjauskeskukseen, kertoi Lapin poliisilaitos.



Poliisin mukaan hätäkeskukseen tuli tätä ennen ilmoitus heittelehtivästä henkilöautosta Torniontiellä.



Kuljettaja pääsi ulos autosta, mutta menetti poliisin mukaan tajuntansa pian sen jälkeen. Paikalle tuli poliisin lisäksi useita ensihoidon ja pelastuksen yksiköitä.



Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja kuoli myöhemmin. Hänen epäillään saaneen sairauskohtauksen ajon aikana.



Poliisi jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn selvittämisenä.