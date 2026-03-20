Kokoomuksen varapuheenjohtajakisa käy jo kuumana.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi keskiviikkona viestipalvelu X:ssä luopuvansa varapuheenjohtajan paikasta. Ikonen on toiminut tehtävässä kuusi vuotta.
Ikonen sanoi haluavansa tehdä tilaa uusille kyvyille puoluejohtoon ja keskittyä täysillä työhönsä ministerinä.
Kokoomuksen kansanedustajista ainakin Mia Laiho sekä ympäristöministeri Sari Multala ovat kertoneet kiinnostuksestaan tehtävään sosiaalisessa mediassa.
Sekä Multala että Laiho hakevat ehdolle tehtävään Uudenmaan vaalipiiristä.
Lisäksi puolustusministeri (kok.) on aiemmin ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa varapuheenjohtajana.