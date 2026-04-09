Kansanedustaja Eva Biaudet ei asetu ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa, RKP tiedottaa.

Seitsemännen kauden kansanedustaja Eva Biaudet, 65, jättää eduskunnan ensi keväänä. Hän ei asetu ehdolle eduskuntavaaleihin.

– Perusteellisen harkinnan jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että nyt on aika antaa vastuu eteenpäin nuoremmalle sukupolvelle, Biaudet toteaa RKP:n tiedotteessa.

Biaudet nousi eduskuntaan 30-vuotiaana vuonna 1991. Hän jatkoi eduskunnassa yhtäjaksoisesti vuoteen 2006 asti ja palasi eduskuntaan vuonna 2015. Biaudet toimi peruspalveluministerinä vuosina 1999–2000 ja 2002–2003 Paavo Lipposen (sd.) hallituksessa. RKP valitsi hänet presidenttiehdokkaakseen vuonna 2012.

Biaudet'n mukaan RKP:n rooli valtakunnanpolitiikassa on merkittävä.

– Meidän on vaalittava maailmanjärjestystä, jossa väkivaltaa ja syrjintää/sortoa ei hyväksytä. Vahvan puolustuksen on kuljettava käsi kädessä sosiaalisesti kestävän ja osallistavan yhteiskunnan kanssa, Biaudet sanoo.

RKP on hallitusvastuussa, ja kuluvalla kaudella Biaudet onkin saanut tasapainoilla arvojensa sekä Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen arvojen välillä. Hänen on annettu äänestää useita hallituksen esityksiä vastaan ilman sanktioita. Biaudet äänesti keväällä 2025 hallitusta vastaan, kun eduskunta äänesti ulkomaalaislain muuttamisesta. Lakimuutoksella hallitus haluaa tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista. Biaudet vastusti myös hallituksen käännytyslakia, jonka tarkoituksena on estää turvapaikanhakijoiden tuomista itärajalle.

Biaudet on herättänyt huomiota myös äänestämällä tyhjää valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja silloisen elinkeinoministerin, nykyisen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) luottamusäänestyksissä.