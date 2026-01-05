Syövästä tiesivät vain hoitoon osallistuneet ammattilaiset ja suppea lähipiiri, kansanedustaja kertoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru kertoo saaneensa viime syksynä syöpädiagnoosin.

Kiurun mukaan tauti havaittiin varhaisessa vaiheessa, ja hoitosuunnitelman mukaiset hoidot ovat nyt päättyneet.

– Normaali seuranta jatkuu, Kiuru kirjoittaa tiedotteessaan.

Kiuru kertoo jatkavansa työtään kevätistuntokaudella normaalisti.

– Jatkoin syksyn aikana edustajantyötäni keskittyen ydintehtäviin. Muutamia poissaoloja tuli työn ja hoitojen päällekkäisyyksien vuoksi. Työkykyni säilyi hyvänä, Kiuru kertoo.

– Sairaudestani tiesivät vain hoitoon osallistuneet ammattilaiset ja suppea lähipiiri. Katsoin sen luonnikkaimmaksi tavaksi toimia, hän jatkaa ja kiittää terveydenhuollon ammattilaisia saamastaan hoidosta sekä lähipiiriään saamastaan tuesta.

Kiuru, 63, on entinen huipputason triathlonisti. Pirkanmaan vaalipiiristä tuleva Kiuru on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011.