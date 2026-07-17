Tämän helpon marjapiirakan valmistaminen onnistuu vaikka uunittomalla kesämökillä!

Kokki Teresa Välimäki vinkkasi vuonna 2024 Huomenta Suomessa ohjeen todella helppoon marjapiirakkaan. Piirakan pohjana käytetään juustokakuista tuttua keksipohjaa.

– Tämä on hyvä mökkipiirakka. Voi käyttää mitä tahansa keksejä siellä mökillä on, Välimäki vinkkasi.

Piirakan täytteessä käytetään puolestaan italialaista tuorejuustoa, mascarponea. Myös maustamaton tuorejuusto käy, jos mascarponea ei ole saatavilla.

– Mascarpone kannattaa sekoittaa varovasti. Se menee muuten helposti rakeiseksi, jos on matalapainetta.

"Niin hyvää, ettei sanotuksi saa"

Ilman uunia valmistuva marjapiirakka sopii vaikka rapujuhlien kuningattareksi.MTV

Marjat voi piirakkaan valita sesongin ja saatavuuden mukaan. Tällä hetkellä Välimäki suosittelee kokeilemaan esimerkiksi herukoita, lakkaa tai mustikoita. Marjat upotetaan makeutta korostavaan marinadiin, joten ei haittaa, jos marjat eivät luonnostaan ole kovin makeita.

Välimäen mukaan uuniton marjapiirakka on loistava jälkiruoka myös esimerkiksi rapujuhliin.