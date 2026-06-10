Tervon varalaskupaikka otettiin käyttöön osana Naton ilmasotaharjoitusta.
Suomen ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjä teki läpilaskun Pohjois-Savossa sijaitsevalle Tervon varalaskupaikalle keskiviikkona.
Läpilasku tehtiin osana maanantaina alkanutta Naton kansainvälistä Ramstein Flag 26 -harjoitusta.
Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuvaan ilmasotaharjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta.
Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1 300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta.