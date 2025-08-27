Vaaralliseksi tiedetty pitbull tappoi kääpiövillakoiran ja puri omistajan sormesta palan

Käräjäoikeus katsoi naisen tienneen, että koira on vaarallinen.

Oulun käräjäoikeus on antanut sakkotuomion 36-vuotiaalle naiselle, jonka karkaamaan päässyt uroskoira kävi 24-vuotiaan koiranulkoiluttajan ja tämän kääpiövillakoiran kimppuun.

Tapaus sattui heinäkuisena iltana Pyhäjärvellä vuonna 2023. Nainen oli riidellyt puolisonsa kanssa ja käskenyt tätä etsimään lääkkeitään asunnon takapihalta. Tässä yhteydessä asunnon takaovi oli jäänyt avoimeksi, jolloin 6-vuotias Elmo-niminen sekarotuinen koira ja toinen samanrotuinen koira pääsivät karkaamaan. Koirissa on pitbullia ja mastiffia.

Koiran omistaja ei missään vaiheessa huomannut karkaamista. Samaan aikaan tapahtumapaikkaa lähestyi kääpiövillakoiraa ulkoiluttanut 24-vuotias nainen. Karanneet koirat juoksivat kaksikkoa kohti. Syyttäjän mukaan Elmo kävi kääpiövillakoiran kimppuun, puri sitä ja retuutti sen loukkaantuneena ojaan.

Koiranulkoiluttaja yritti tilanteessa saada hyökkäävän koiran irrottamaan otteensa kääpiövillakoirasta hakkaamalla sitä, mutta koira kävikin naisen kimppuun.

Se puri naista vasemman jalan pohkeeseen, oikeaan käsivarteen ja keskisormeen. Koira puri naisen keskisormen kärkijäsenen irti ja katkaisi ojentalihaksen. Lisäksi nainen sai repaleisia haavaumia kyynärvarteensa ja sääreensä.

Koira puri myös tilanteeseen väliin tullutta toista naista. Loukkaantunut kääpiövillakoira jouduttiin myöhemmin lopettamaan.

MTV selvitti koirahyökkäysten taustat

Oulun käräjäoikeus katsoi karanneiden koirien omistajan syyllistyneen eläimen vartioimatta jättämiseen ja vammantuottamukseen. Nainen myönsi syytteet.

Oikeus perusteli ratkaisuaan osittain sillä, että nainen oli jo ennen kyseistä tapahtumaa tiennyt koiransa olevan vaarallinen, sillä se oli aiemmin purrut naista itseään, tämän puolisoa ja poliisin tutkintailmoitusten mukaan myös yhtä ulkopuolista henkilöä ja kahta muuta koiraa.

Rangaistukseksi oikeus määräsi naiselle 50 päiväsakkoa, joista tulee hänen tuloillaan maksettavaa 300 euroa. Lisäksi nainen joutuu maksamaan erilaisia korvauksia yhteensä noin 14 000 euron verran.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

MTV Uutiset selvitti koirahyökkäysten taustoja aiemmin tänä vuonna käymällä läpi yli 70 tuomiota, jotka koskivat koiran käymistä ihmisen kimppuun.

Selvästi eniten koirahyökkäystuomiossa mainittiin hyökkäävänä koirana saksanpaimenkoira. Niitä koskevia tapauksia oli 15 kappaletta, mikä tarkoittaa lähes joka viidettä aineiston tapauksista. Sen lisäksi joitain tapausten sekarotuisista koirista kuvailtiin saksanpaimenkoiran kaltaisiksi tai sitä sisältäviksi.

Luvuissa näkyvät kuitenkin myös niin sanotut taistelukoirat, eli koirarodut, joiden historiassa näkyy jalostus esimerkiksi koiratappeluita varten. Tällaisissa roduissa korostuvat yleensä roteva ja lihaksikas ruumiinrakenne, leveä pää sekä voimakkaat leuat. Isoin edustus tämän tyypin koirilla oli amerikanpitbullterrierillä, joita oli viidessä hyökkäystapauksessa. Hyökkäyksiä oli tehnyt myös kaksi kertaa amerikanstaffordshirenterreri.

Lisäksi kolmessa tapauksessa koiraa luonnehdittiin taistelukoiraksi sitä tarkemmin täsmentämättä.