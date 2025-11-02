Oikeus kiinnitti huomiota muun muassa koiran rotumääritelmään, jossa collieta luonnehdittiin rodultaan ystävälliseksi, iloiseksi ja aktiiviseksi sekä erinomaiseksi seurakoiraksi. Oikeuden mukaan tiedossa ei ollut, että nyt käsitellyn koirayksilön olisi aiemmin tiedetty käyttäytyneen aggressiivisesti.

Nuorukainen luonnehti itse oikeudelle koiran livahtaneen ulos. Hän oli myös sitä mieltä, etteivät naisen vammat tulleet koiran puremisesta vaan siitä, että nainen oli yrittänyt potkaista koiraa ja sai siitä kuvaillut vammat.

Syytteen mukaan koira oli asunnosta päästyään juossut kadulla juoksulenkillä olleen naisen luo ja purrut tätä reiteen. Nainen sai kaksi vertavuotavaa, syviksi kuvailtua haavaa jalkaansa. Koira oli tämän jälkeen palannut takaisin taloon.

Tuomiossa käytiin läpi myös sitä, että collie tunnetaan seurakoirana, jonka rotupiirteisiin ei kuulu hermostuneisuus tai aggressiivisuus.

Tuomiossa käytiin läpi myös sitä, että collie tunnetaan seurakoirana, jonka rotupiirteisiin ei kuulu hermostuneisuus tai aggressiivisuus. Shutterstock

– Jos koira ei olisi päässyt valvomattomana lähtemään ulos ja juoksemaan asianomistajan luokse, ei asianomistaja olisi joutunut kontaktiin koiran kanssa eikä asianomistajalle olisi aiheutunut tälle tulleita vammoja ja muita seurauksia. Käräjäoikeus katsoo vastaajan valvontavelvollisuutensa laiminlyötyään tuottamuksellisesti aiheuttaneen asianomistajan vamman, oikeus katsoi.