Collieta hoitanut nuori mies sai tuomion, kun hoitokoira karkasi takaovesta hölkkääjän luo.
Tapaus sattui Pirkanmaalla heinäkuussa vuonna 2024. Nuorukainen oli vahtimansa isänsä naisystävän collie-rotuista koiraa, kun hänen avatessaan takaoven koira karkasi asunnosta.
Syytteen mukaan koira oli asunnosta päästyään juossut kadulla juoksulenkillä olleen naisen luo ja purrut tätä reiteen. Nainen sai kaksi vertavuotavaa, syviksi kuvailtua haavaa jalkaansa. Koira oli tämän jälkeen palannut takaisin taloon.
Nuorukainen luonnehti itse oikeudelle koiran livahtaneen ulos. Hän oli myös sitä mieltä, etteivät naisen vammat tulleet koiran puremisesta vaan siitä, että nainen oli yrittänyt potkaista koiraa ja sai siitä kuvaillut vammat.
Oikeus kiinnitti huomiota muun muassa koiran rotumääritelmään, jossa collieta luonnehdittiin rodultaan ystävälliseksi, iloiseksi ja aktiiviseksi sekä erinomaiseksi seurakoiraksi. Oikeuden mukaan tiedossa ei ollut, että nyt käsitellyn koirayksilön olisi aiemmin tiedetty käyttäytyneen aggressiivisesti.
Oikeus ei katsonut, että kyseessä olisi vaarallinen eläin eikä pitänyt nuorukaisen toimintaa törkeän huolimattomana. Se hylkäsi siksi syytteen eläimen vartioimatta jättämisestä.