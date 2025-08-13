Karkkilassa pelkoa herättäneistä koirista uutta tietoa poliisilta – koiria onkin enemmän

Eläimet tarkastettiin kotietsinnässä, mutta koirat jäivät toistaiseksi omistajalleen. Tapausta tutkitaan edellleen eläinsuojelurikoksena.

Länsi-Uudenmaan poliisi on jatkanut esitutkintaa tapauksessa, jossa kaksi koiraa tappoi kotieläimiä Karkkilassa elokuun alussa.

Poliisi kertoo saaneensa valmiiksi alustavat kuulustelut. Se myös suoritti tiistaina 12. elokuuta kotietsinnän kiinteistöllä, josta koirat karkasivat elokuun alussa. Kotietsintä suoritettiin yhdessä valvontaeläinlääkärin kanssa.

Tästä oli kyse karkkilalaisten Facebook-ryhmässä keskustelua herättäneestä "operaatiosta", joka koirien omistajan luona suoritettiin tiistaina.

Tapausta tutkitaan edelleen eläinsuojelurikoksena. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla esimerkiksi eläinpitokielto, sakko tai vankeus.

Talossa useampi koira

Poliisi ja valvontaeläinlääkäri löysivät esitutkintaan liittyvät kaksi koiraa sekä useita muita koiria. He myös tarkastivat eläimet ja tutkivat eläintenpitoon ja hyvinvointiin liittyviä tiloja.

Joiltakin eläimiltä otettiin näytteitä, joiden avulla pyritään selvittämään ja varmentamaan niiden alkuperä.

Koirat saivat jäädä toistaiseksi omistajansa haltuun, koska esiin ei tullut seikkoja, joiden perusteella poliisi olisi voinut sijoittaa ne toisaalle.

− Käynnissä olevan esitutkinnan aikana poliisin tietoon ei ole tullut, että kyseiset koirat olisivat käyttäytyneet aggressiivisesti ihmisiä kohti tai että koirat olisivat satuttaneet ihmisiä missään vaiheessa, sanoo rikoskomisario Robin Huldén.

"Ei aggressiota ihmisiä kohtaan"

Poliisi kertoo tehneensä tiistaina yhdessä valvontaeläinlääkärin kanssa kotietsinnän kiinteistöllä, josta koirat olivat karanneet. Poliisi kertoo löytäneensä sekä esitutkintaan liittyvät kaksi koiraa että useita muita koiria.

Poliisin mukaan tiedossa ei ole, että koirat olisivat käyttäytyneet aggressiivisesti ihmisiä kohtaan eikä esille ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella eläimet voisi sijoittaa toisaalle.

Karkkilan kaupunginjohtaja Juha Jokitalo kertoi kuitenkin aiemmin Helsingin Sanomille, että koirat ovat käyttäytyneet uhkaavasti ihmisiä kohtaan ainakin kerran.

Aiheuttaneet ongelmia aiemminkin

Rikoskomisario Robin Huldénin mukaan Karkkilan koirat tshekkoslovakiansusikoiria.

Saman omistajan koirista on tehty useita rikosilmoituksia, mutta Huldénin mukaan koirat ovat käyneet nyt ensimmäistä kertaa kuolettavasti muiden eläinten kimppuun.

STT:n haastattelemat rotukoira-asiantuntijat kertoivat aiemmin, että tshekkoslovakiansusikoira ei ole koirasusi eli nykykoiran ja nykysuden hybridi, vaan kansainvälisen koiranjalostusunionin hyväksymä koirarotu.

Rotu ei ole lähtökohtaisesti vaarallinen. Sen jalostuksessa on käytetty saksanpaimenkoiraa ja karpaattiensutta, kun rotuun haluttiin lisää voimaa, älyä ja kestävyyttä.

Tshekkoslovakiansusikoira jalostettiin 1950-luvulla Tshekkoslovakian armeijan käyttöön palveluskoiraksi. Rodussa on rohkeutta ja toimintakykyä eli piirteitä, joita armeijakoira tarvitsee. Rodulla on palveluskoiraoikeudet, mutta Suomessa se on pääosin seurakoiran tehtävissä.

Juttua täydennetty kello 11.25. Lisätty Helsingin Sanomien saama tieto koirien mahdollisesta aggressiivisuudesta ihmisiä kohtaan.