Nämä olivat viime vuoden suosituimmat koirarodut – ykkösenä vanha tuttu

Korona-aikana koirien rekisteröinti on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 52 771 koiraa, kun vuonna 2020 rekisteröintejä oli 48 895 , liitto kertoo tiedotteessaan. Tämä tarkoittaa 7,9 prosentin kasvua. Määrä on liki ennätyksellinen, sillä enemmän koiria on rekisteröity vain vuonna 2008, jolloin koiria rekisteröitiin 52 921.

– Koronavuosina koiran merkitys ihmisen parhaana ystävänä on korostunut. Olosuhteiden muututtua moni uusi koiranomistaja on toteuttanut pitkäaikaisen haaveensa koiran hankinnasta, tulkitsee Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen tiedotteessa.

Labradorinnoutaja on edelleen suosituin

Luna on suosituin koiran kutsumanimi

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen kautta on tallennettu lähes 50 000 koiran kutsumanimi, joista yleisin nimi on viime vuoden ja monen edellisenkin tapaan Luna. Myös Alma, Helmi, Hertta ja Sulo ovat suosittuja nimiä. Suosituille nimille yhteistä on se, että ne ovat lyhyitä ja napakoita. Näin koiran on helppo ymmärtää nimensä kutsuttaessa.