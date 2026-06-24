Kansainvälinen Olympiakomitea jakaa jatkossa 10 000 Yhdysvaltain dollaria jokaiselle olympiaurheilijalle.
Ensimmäiset apurahan saavat urheilijat ovat kaikki ne, jotka osallistuivat viime talvena Milano-Cortinan kisoihin.
– Tämä apuraha on kaikille olympiaurheilijoille. ei vain mitalisteille. Jokaisen urheilijan matka on erilainen, jokainen on tehnyt uhrauksia päästäkseen olympialaisiin, KOK:n tiedotteessa sanotaan.
Urheilijan on haettava apuraha itse. Jos sitä ei hae, varat ohjataan tulevien olympiaurheilijoiden hyödyksi. Euroissa apuraha on noin 8 700.
Milanon urheilijat voivat hakea rahaa arviolta tämän vuoden lopussa. Maksut suoritetaan vuoden 2027 alkupuolella.
Italiassa oli mukana noin 2 900 urheilijaa. Jos kaikki hakisivat apurahan, KOK pulittaisi tämän vuoden kisoista noin 29 miljoonaa dollaria. Euroissa summa on noin 27 miljoonaa.