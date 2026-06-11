Liechtensteiniläinen Alexander Ospelt on valittu nelivuotiskaudelle Kansainvälisen hiihtoliiton (FISin) uudeksi puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajavaali järjestettiin Belgradissa käynnissä olevan FISin kongressin yhteydessä. Ospelt voitti liittoa vuodesta 2021 lähtien johtaneen Johann Eliaschin yhden äänen erolla 65–64.
Eliasch on tullut puheenjohtajavuosiensa aikana tunnetuksi kiistanalaisena hahmona, joka on muun muassa ajanut Venäjän vapauttamista kansainvälisiin kisoihin. Monet suuret hiihtomaat ovat kyseenalaistaneet FISin rahankäytön ja suunnan Eliaschin alaisuudessa sekä halunneet tämän sivuun puheenjohtajan paikalta.
Ruotsalais-brittiläinen liikemies pääsi puheenjohtajavaaliin mukaan hankittuaan varta vasten Georgian kansalaisuuden. Puheenjohtajavaalissa voi toimia ehdokkaana vain sille kansalliselle liitolle, jonka kansalainen ehdokas on. Koska Ruotsi tai Iso-Britannia eivät nimenneet Eliaschia omaksi ehdokkaakseen, hän kääntyi asiassa Georgian puoleen.
Ospelt, 58, toimi vuodet 2016–2023 Liechtensteinin hiihtoliiton puheenjohtajana, ja vuodesta 2024 lähtien hän on ollut FISin hallituksen jäsen.