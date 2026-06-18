Suomen Koripalloliitto uhkaa muiden Pohjoismaiden kanssa tarpeen vaatiessa boikotoivansa alle 23-vuotiaiden 3x3-pelimuodon MM-turnausta, mikäli Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueiden osallistuminen sallitaan.

Kansainvälisen koripalloliiton Fiban alainen alle 23-vuotiaiden pelaajien 3x3-turnaus pelataan syyskuussa Kiinan Wuhanissa.

Pohjoismaat, Suomi mukaan lukien, ovat nyt julkaisseet lausuman yhdessä Baltian maiden ja Puolan liiton kanssa. Ulostulo koskee alustavia keskusteluja, joiden mukaan Venäjä ja Valko-Venäjä voisivat saada syyskuun turnaukseen osallistumisoikeuden.

Koripalloliitot alleviivaavat vankkumatonta tukea hyökkäyssodan kohteena olevalle Ukrainalle.

– Ukrainalaiset urheilijat, valmentajat ja urheilujärjestöt kärsivät edelleen Venäjän aggressiosta, kun samalla Valko-Venäjä tukee ja tätä toimintaa, lausunnossa sanotaan.

Fiba ei ole tehnyt lopullista ratkaisua maiden osallistumisoikeudesta, mutta Suomi ja muut maat haluavat korostaa, ettei läsnäoloa hyväksytä, niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu.

– Venäjän ja Valko-Venäjän maajoukkueiden osallistuminen kansainvälisiin kisoihin omien lippujensa, kansallislaulujensa ja symboliensa kanssa ei ole hyväksyttävää, ja se on ristiriidassa vastuullisuuden, solidaarisuuden ja sen kunnioituksen kanssa, johon kansainvälinen urheilu perustuu.

Vetoomuksen tehneet maat uhkaavat boikotilla, mikäli Venäjä ja Valko-Venäjä otetaan syyskuussa mukaan.

– Allekirjoittaneet liitot eivät voi poissulkea mahdollisuutta vetäytyä otteluista näitä maita vastaan ja pidättävät oikeuden toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä omien periaatteidensa mukaisesti, lausunto jatkuu.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet Suomen lisäksi Viron, Latvian, Liettuan, Tanskan, Norjan, Ruotsin, Islannin, Ukrainan ja Puolan koripalloliitot.