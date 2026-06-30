Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, Kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa.

Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022.

ISUn mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja -asuja.

Taitoluistelun MM-kisat järjestetään Tampereella ensi vuonna maaliskuussa.