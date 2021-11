Miten internet- tai sähköverkko voisi kaatua pysyvästi ja mihin se johtaisi? – Järjestelmän totaalinen romahdus on mahdollinen

Internetin romahdus on mahdollinen

Yhdysvaltalainen teknologiavaikuttaja Danny Hillis on kertonut, että teknologiapiireissä on kaikessa hiljaisuudessa väitelty jo vuosia siitä, pitäisikö internetin rinnalle rakentaa jokin varajärjestelmä pahimman varalta.

TED-puheessaan The Internet could crash. We need a plan B Hillis painottaa, että varasuunnitelma olisi äärimmäisen tärkeä.