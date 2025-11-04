Suomen viranomaiset käyttävät israelilaisyhtiö Cellebriten laitteita kännyköiden skannaamiseen. Poliisi vaikenee siitä, mihin tuotteita tarkalleen käytetään.

Miten poliisi toimii, jos se penkoo rikollisen asuntoa ja löytää lukitun puhelimen?

Vastaus voi piillä israelilaisyhtiö Cellebriten tuotteissa, jotka mahdollistavat tavallisten matkapuhelimien suojauksen murtamisen.

MTV Uutiset kysyi kahdelta viranomaiselta, mihin kiistellyksikin kuvatun yhtiön tuotteita Suomessa hyödynnetään.

Poliisi ei halua kertoa, mihin ja minkä verran yhtiön laitteita ja palveluita käytetään.

Markkinaoikeuden papereista löytyy kuitenkin konkreettinen tapaus, jossa Cellebriten tuotteita on hyödynnetty osana viranomaistoimintaa.

Viestiliikenne voi paljastaa rikoksia

Vuonna 1999 Petah Tikvan kaupungissa perustettu Cellebrite on erikoistunut puhelimien ja muiden laitteiden suojausten murtamiseen.

Yhtiö myy ympäri maailmaa laitteita ja ohjelmistoja, jotka mahdollistavat puhelimen tietojen imuroimisen, vaikka sen PIN-koodi ei olisi tiedossa.