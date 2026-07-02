Seinäjoella lähes kuusi vuotta sitten kadonneen ja sittemmin kuolleena löydetyn miehen murhasta epäiltyä vaaditaan vangittavaksi.

Syyttäjän esittämää vangitsemisvaatimusta käsitellään huomenna Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Murhasta epäillään 55-vuotiasta miestä. Hän oli jutussa epäiltynä jo vuonna 2021, kun poliisi kertoi epäilevänsä rikoksesta kaikkiaan viittä miestä.

Syyttäjä Esa Luomalan mukaan kyseisistä miehistä myös kolme muuta on edelleen rikoksesta epäiltynä. Luomala ei vielä ota kantaa siihen, vaatiiko hän myös kolmea muuta epäiltyä vangittavaksi.