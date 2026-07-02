Somevaikuttaja Veera Bianca laihtui muun muassa Ozempic-lääkkeen avulla. Hän kertoo, että on saanut muutoksestaan kuitenkin paljon negatiivista kommentointia.

Kehorauhaa-podcastissa juontaja, vaikuttaja Veera Bianca eli Veera Papinoja vastaa kuulijoiden kysymykseen siitä, mitä hän nykyään ajattelee kehopositiivisuudesta.

Sen jälkeen, kun hän on pudottanut painoaan, hän on saanut paljon ilkeitä kommentteja siitä, ettei oikeasti ole kehopositiivisuuden kannattaja, koska ei "viihtynytkään omissa nahoissaan".

Bianca haluaa painottaa arvostelijoilleen, että hänen mielestä kehopositiivisuus ei tarkoita lihavuuden ihannointia tai tarkoituksellista lihavana pysymistä.

– Kehon koolla ei pitäisi olla mitään tekemistä kehopositiivisuuden kanssa, hän painottaa.

Veera Bianca kertoo kuulleensa Ozempicistä ensimmäisen kerran korona-aikana. Tuolloin hänen terapeuttinsa suositteli Biancalle, että hän menisi lääkärin kanssa keskustelemaan, voisiko lääke sopia hänelle. Tuolloin lääke oli vain yksi lääke muiden joukossa eikä siitä ollut tullut vielä ilmiötä.

Nyt Bianca kertoo käyttäneensä lääkettä viiden vuoden ajan epäsäännöllisesti. Hän on välillä vaihtanut lääkitystä ja ollut ilman saatavuusongelmien vuoksi.