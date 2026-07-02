Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö Soste kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista.
Soste nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin.
Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Wille Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot.
Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Soste kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin.
Rydman kommentoi tänään myös MTV Uutisille, ettei uusi asetusesitys anna aihetta aiemmin ilmoitettujen kriteerien tai tulevan avustushaun päivittämiseen.
– Aiemmin ilmoitetut kriteerit mahtuvat sekä voimassa olevan asetuksen että ehdotetun asetusmuutoksen raameihin. Itse asiassa jos asetusta muutettaisiin kansliapäällikkötyöryhmän esittämällä tavalla, aiemmin ilmoitettujen kriteerien asema vain vahvistuisi, koska moni niihin sisältynyt periaate nostettaisiin peräti asetustasolle, Rydman sanoo.