Vuosikymmenet jääkiekon SM-liigassa erilaisissa keskeisissä tehtävissä työskennellyt Arto I. Järvelä jää sivuun sarjan operatiivisesta johdosta.

2000-luvun alusta lähtien SM-liigan toimistolla uraa tehnyt Järvelä vahvistaa asian MTV Urheilulle. Viimeisimpänä sarjan kilpailutoimenjohtajana työskennellyt Järvelä astuu syrjään elokuun jälkeen, joten hän ei ole enää aktiivisesti mukana, kun niin sanottu superkausi alkaa.

Järvelä kertoo olevansa edelleen mukana joissain vähemmän aikaa vievissä jääkiekon taustaprojekteissa, mutta päivätyöt SM-liigan toimistolla päättyvät.

– Ei tässä mitään varsinaista haikeutta ole ilmassa, vielä ainakaan. Hienon lajin kanssa on saanut työskennellä, Järvelä toteaa lyhyesti.

Hän kieltäytyy tässä vaiheessa kohteliaasti pidemmästä haastattelusta, sillä työtä on vielä pari kuukautta jäljellä.

Arto I. Järvelä.Jaakko Stenroos/All Over Press

Kun Järvelä jää sivuun elokuun lopussa, ehti hän työskennellä SM-liigassa yhtäjaksoisesti peräti 26 vuoden ajan. Vuonna 2001 hän aloitti SM-liigan erotuomarijohtajana ja hoiti tehtävää vuosikaudet. Sittemmin Järvelä on toiminut sarjan kilpailutoimenjohtajana.

Ennen töitään Liigan taustalla Järvelä teki mittavan uran tuomarina SM-liigassa.