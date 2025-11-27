Jääkiekon SM-liiga järjestää tänään lehdistötilaisuuden, jossa se kertoo niin ikään tänään järjestettävässä osakaskokouksessa tehdyistä sarjajärjestelmäpäätöksistä. Lehdistötilaisuuden alku venyy alkuperäisestä. Alun perin alkamisaika oli klo 21.

Liigan viestinnästä vahvistettiin MTV Urheilulle puoli yhdeksältä illalla, ettei tiedotustilaisuus ala klo 21, kuten aiemmin oli suunniteltu.

Tuore tieto kertoo, että ensimmäinen äänestyskierros ei ole tuottanut tulosta. Osakkaat ovat jakautuneet liki tasan kahden eri sarjamallin taakse.

Alkamisaika on epäselvä. Kokous siis venyy. MTV näyttää tilaisuuden joka tapauksessa suorana, kun se aikanaan alkaa.

SM-liigaseurat päättävät tänään sarjan tulevaisuudesta. Jotta yksi sarjamuotovaihtoehdoista menisi läpi, vaatii se kahden kolmasosan enemmistön.

Neuvottelupöydällä on ennen ratkaisevaa osakaskokousta olleet 12+10 joukkueen sarja ja 14+10 joukkueen sarja. On puhuttu myös mahdollisesta 18 vjoukkueen superkaudesta, jonka päätteeksi joukkueet supistettaisiin 12 tai 14 joukkueeseen. Mikäli muutoksista ei päästä sopuun, on teoriassa mahdollista, että SM-liiga jatkaa nykyisessä muodossaan.

Päätöksiä tehdään myös mahdollisista suorista sarjanousuista ja putoamisista sekä liigakarsinnoista. Myös tulonjaosta ja SM-liigan hallintomallista on määrä tehdä päätöksiä.

Voit seurata SM-liigan lehdistötilaisuutta pääkuvan videolta tai