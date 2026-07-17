Näyttelijä Hal Williams on kuollut 91-vuotiaana.
Hal Williams on kuollut, uutisoi Deadline-julkaisu. Williams menehtyi kotonaan Kaliforniassa 15. heinäkuuta.
Williams tunnetaan lukuisista tv-sarjoista. Hän kertoi People-lehden mukaan taannoin haastattelussa päättäneensä eronsa jälkeen vuonna 1968 testata näyttelemistä. Williams nappasi pian roolin Yhdysvalloissa suositussa Sanford and Son -sarjassa.
Vuonna 1985 hänet nähtiin Suomessakin esitetyssä Kakskaksseiska-komediasarjassa. Mies on näytellyt myös lukuisissa elokuvissa kuten Tyttö joka kävi intin.
Hal Williams vuonna 2025./All Over Press