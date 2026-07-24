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Kim Kardashianin isoäitinsä kuolinpäivänä julkaisema somepostaus kirvoitti paheksuntaa: "Oletko tosissasi?"

Kim Kardashian vastasi somepostauksensa saamaan kritiikkiin.

Julkaistu 24.07.2026 10:41

Kim Kardashian kertoo kritiikkiä kirvoittaneen postauksensa olleen etukäteen ajastettu. Seurapiiritähti ja bisnesmoguli Kim Kardashian sai osakseen paheksuntaa julkaistuaan Instagramiin iloisia kesäkuvia samana päivänä, kun hänen isoäitinsä Mary Jo "MJ" Campbell kuoli. Kardashian postasi Instagramiin liudan vauhdikkaita ja tunnelmallisia kuvia perheensä kesänvietosta torstaina 16. heinäkuuta. Samaan aikaan hänen äitinsä Kris Jenner kertoi omalla Instagram-tilillään, että Campbell oli kuollut. Kardashianin postauksen kommenttikenttä täyttyi nopeasti viesteistä, joissa häntä kritisoidaan iloisen somesisällön postaamisesta isoäitinsä kuolinpäivänä. – Eikö isoäitisi kuollut juuri? Tämä ei voinut odottaa viikonloppuun asti? – Eikö MJ kuollut juuri, ja postaat tällaista? Vau. – Kim, kulta, isoäitisi kuoli juuri. – Eikö isoäitisi kuollut juuri? – Oletko tosissasi? Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

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Kardashian vastaa kritiikkiin julkaisun kommenttikentässä. Hän kertoo, että postaus ajastettiin muutama päivä ennen hänen isoäitinsä kuolemaa, ja se sattui osumaan samalle päivälle tämän poismenon kanssa.

– Olen viettänyt viime viikon äitini ja isoäitini vierellä, ja sydämeni on tällä hetkellä täysin perheeni luona. Rakastamme häntä ja kaipaamme häntä syvästi, ja tulevina päivinä keskitymme juhlistamaan hänen kaunista elämäänsä, Kardashian kirjoittaa kommentissaan.

Kritiikin lisäksi moni kommentoija myös puolustaa Kardashiania.

– Luuletteko todella, että hän julkaisisi tämän tahallaan samaan aikaan kun uutinen hänen isoäitinsä kuolemasta tuli julki? Tämä on selvästi etukäteen ajastettu postaus. Ottakaa järki käteen.

– Hänen julkaisunsa on todennäköisesti ajastettu etukäteen, ja sama pätee luultavasti myös hänen Tarinat-postauksiinsa! Monet julkisuuden henkilöt laittavat sisältöä valmiiksi jo päiviä ennen julkaisua. Annetaan hänelle vähän armoa. Tämä on myös hyvä muistutus siitä, että sosiaalinen media ei aina heijasta reaaliaikaisesti sitä, mitä jonkun elämässä tapahtuu.

– Olen aika varma, että tämä oli ajastettu postaus. Rauhoittukaa.

Vain hetkeä myöhemmin Kardashian julkaisi Instagramiin postauksen, jossa hän muistelee edesmennyttä isoäitiään.

Campbell oli kuollessaan 91-vuotias.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Kim Kardashianin isoäitinsä kuolinpäivänä julkaisema somepostaus kirvoitti paheksuntaa | MTV Uutiset