Kim Kardashian kertoo kritiikkiä kirvoittaneen postauksensa olleen etukäteen ajastettu.
Seurapiiritähti ja bisnesmoguli Kim Kardashian sai osakseen paheksuntaa julkaistuaan Instagramiin iloisia kesäkuvia samana päivänä, kun hänen isoäitinsä Mary Jo "MJ" Campbell kuoli.
Kardashian postasi Instagramiin liudan vauhdikkaita ja tunnelmallisia kuvia perheensä kesänvietosta torstaina 16. heinäkuuta. Samaan aikaan hänen äitinsä Kris Jenner kertoi omalla Instagram-tilillään, että Campbell oli kuollut.
Kardashianin postauksen kommenttikenttä täyttyi nopeasti viesteistä, joissa häntä kritisoidaan iloisen somesisällön postaamisesta isoäitinsä kuolinpäivänä.
– Eikö isoäitisi kuollut juuri? Tämä ei voinut odottaa viikonloppuun asti?
– Eikö MJ kuollut juuri, ja postaat tällaista? Vau.
– Kim, kulta, isoäitisi kuoli juuri.
– Eikö isoäitisi kuollut juuri?
– Oletko tosissasi?
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