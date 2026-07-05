Harvinainen kuva julki – tältä julkisuutta välttelevä Rob Kardashian näyttää nyt

Julkaisun ensimmäisessä kuvassa Robin ja Khloén kanssa poseeraavat Kris Jenner , Kim Kardashian , Kourtney Kardashian , Robin tytär Dream sekä pieni lapsi, jonka kasvot on peitetty. Rob nähdään myös kuvakarusellin neljännessä ja kahdennessatoista kuvassa, joissa hän hymyilee Dreamin kanssa.

Näin Kardashian-Jennereistä tuli yksi maailman tunnetuimmista perheistä

Vuoden 2016 jälkeen Robia on nähty julkisuudessa vain hyvin harvoin. Viime vuosina hänet on saattanut nähdä vilaukselta perheensä tosi-tv-sarjassa The Kardashians, ja vuonna 2025 hän vieraili siskonsa Khloén podcastissa.

– Rakastan kuvauksia, jos ne ovat positiivisia ja luonnollisia ja tunnen oloni hyväksi. Tykkään olla perheeni seurassa, joten se on minulle mukavaa. Minulla ei ole mitään kuvauksia vastaan, mutta syy siihen, etten tee niitä, on se, että olen kotihiiri ja valitsen, kuten sanoin, oman onnellisuuteni ja rauhani, hän jatkoi.

