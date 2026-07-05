Rob Kardashian on vältellyt julkisuutta viimeiset kymmenen vuotta.
Kardashianien sisarusten kuopus Rob Kardashian, 39, on jo pitkään pysytellyt pois julkisuuden valokeilasta. Nyt miehestä nähtiin kuitenkin harvinaisia otoksia, kun hänen siskonsa Khloé Kardashian julkaisi Instagram-tililleen liudan kuvia syntymäpäiväjuhlistaan.
Julkaisun ensimmäisessä kuvassa Robin ja Khloén kanssa poseeraavat Kris Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Robin tytär Dream sekä pieni lapsi, jonka kasvot on peitetty. Rob nähdään myös kuvakarusellin neljännessä ja kahdennessatoista kuvassa, joissa hän hymyilee Dreamin kanssa.
Rob myös kommentoi Khloén postausta herttaisin sanoin.
– Olemme niin onnekkaita, että meillä on sinut! Rakastamme sinua niin paljon! hän kirjoitti siskonsa julkaisun kommenttikenttään.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.