Perjantaina selviää käynnistyykö maailman suurin ydinvoimala.
Japani käynnistänee tällä viikolla uudestaan maailman suurimman ydinvoimalan, maan media kertoo.
Maan keskiosassa sijaitsevan Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalan käyttöönotosta kerrottaneen perjantaina. Voimalan seitsemästä reaktorista käynnistetään tässä vaiheessa vain yksi.
Kuva hätäharjoituksista Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalasta vuodelta 2015.
Japani jäädytti ydinvoiman käytön vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimalaturman jälkeen. Se on kuitenkin vähitellen palaamassa takaisin vähentääkseen riippuvuuttaan maahan tuotavista fossiilista polttoaineista.
Tähän mennessä Japanissa on otettu käyttöön 14 ydinreaktoria, pääosissa saarivaltion länsi- ja eteläosissa.
Heinäkuussa Kansai Electric -sähköyhtiö kertoi valmistelevansa uuden ydinreaktorin rakentamista. Kyseessä olisi ensimmäinen uusi ydinvoimahanke Japanissa Fukushiman jälkeen.
Fukushiman ydinonnettomuuden syynä oli maanjäristys ja sitä seurannut tsunami, joka tuhosi ydinreaktoreiden jäähdytysjärjestelmän.
Sitä pidetään maailman toiseksi vakavimpana ydinonnettomuutena vuonna 1986 sattuneen Tshernobylin ydinvoimalaturman jälkeen.