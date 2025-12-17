Ydinvoimalatyömaalla urakoineen yrityksen vastuuhenkilöä epäillään useista rikoksista, kertoo Oulun poliisi.
Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatyömaahan liittyvässä rikoskokonaisuudessa epäillään, että yhtiön toiminnassa on vältetty noin miljoonan euron edestä veroja.
Yrityksen vastuuhenkilön epäillään henkilökohtaisessa verotuksessaan välttäneen veroja 400 000 euron edestä.
Poliisin mukaan yritys alaskirjasi kirjanpidossaan myyntisaamisiaan noin 3,5 miljoonaa euroa työmaan loputtua keväällä 2022. Poliisi epäilee lisäksi yhtiön vähentäneen vuosina 2020–2023 perusteettomasti aiheettomia arvonlisäveroja. Poliisi epäilee, että joissain kuluissa on kysymys törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.
Poliisi epäilee yrityksen virolaista vastuuhenkilöä muun muassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.
Pääepäillyn lisäksi poliisi epäilee myös kahta muuta ihmistä rikoksista. He ovat Viron ja Liettuan kansalaisia.
Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.