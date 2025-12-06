Tshernobylin ydinvoimalan ylle rakennettu teräksinen suojakuori on vaurioitunut eikä enää estä säteilyn leviämistä sen ulkopuolelle, kertoo Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA muun muassa Guardianin ja CNN:n mukaan.
Ukrainan mukaan kuori vaurioitui Venäjän tekemässä drooni-iskussa helmikuussa. Venäjä on kiistänyt tehneensä iskun.
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA totesi tarkastuksessaan viime viikolla kuoren vaurioituneen. Järjestön johtajan Rafael Grossin mukaan kuorta paikkailtiin, mutta sen palauttaminen pitäväksi vaatisi suuremman remontin.
Ydinvoimalan tuhoutuneen reaktorin ympärille rakennettu uusi suojakuori valmistui vuonna 2019.
Tshernobylin ydinvoimalan reaktori räjähti vuonna 1986, minkä jälkeen ydinsäteilyä levisi ympäri Eurooppaa.
Neuvostoliitto eristi reaktorin betonisella suojakuorella, mutta alkuperäisen kuoren käyttöikä oli vain 30 vuotta.