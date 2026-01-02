Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktori on poissa käytöstä teknisen vian takia.
Alustavan arvion mukaan Olkiluodon kakkosreaktorin sähköntuotanto käynnistyy uudelleen lauantain vastaisena yönä aamukolmelta.
Vika ilmeni perjantaina aamupäivällä, kun reaktorin tehonsäätöjärjestelmän ohjelmistoa päivitettiin.
Päivityksen yhteydessä tapahtui vikatilanne, jolloin turvallisuustoiminnot käynnistyivät ja ydinreaktio sammui automaattisesti, kertoi Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho STT:lle. Vian syytä selvitellään.
Vika ei vaikuta ydinturvallisuuteen, kertoo TVO tiedotteessaan. Olkiluodon kaksi muuta yksikköä toimivat normaalisti.
Olkiluoto 2:n vikaantuminen ei aiheuta suurta piikkiä pörssisähkön hintaan lauantaina. Sähkön arvonlisäverollinen keskihinta on lauantaina vajaat yhdeksän senttiä kilowattitunnilta.
Päivän korkein noteeraus on vajaat 14 senttiä kilowattitunnilta lauantaina alkuillasta.
Juttua täydennetty 2.1.2026 kello 14.15.