Tuore video Lewis Hamiltonista harvinaisen Ferrarin ratissa herättää huomiota.
Lewis Hamilton nähtiin ajamassa harvinaista Ferrarin kolmepaikkaista F1-autoa.
Seitsenkertainen maailmanmestari kaasuttelee Rory Byrnen vuonna 2003 suunnittelemalla menopelillä Ferrarin yksityisellä testiradalla Fioranossa.
Kyseinen kolmipaikkainen F1-ajokki pohjautuu Ferrarin F2002-malliin, jolla Michael Schumacher voitti kuljettajien ja Ferrari valmistajien maailmanmestaruuden. Autoa modernisoitiin sittemmin vuonna 2013.
Auton kolmelitrainen moottori tuottaa yli 800 hevosvoimaa. Kulkuneuvoa käytetään MotorBiscuit-sivuston mukaan korkean profiilin sponsori- ja VIP-tilaisuuksissa.
Sosiaalisessa mediassa levinneestä videosta on raportoinut myös Motorsport. Sivusto kirjoittaa näyn herättäneen faneissa kateutta. Monet ovat olleet kommenteissaan innoissaan.
Hamilton on F1:n MM-sarjassa tällä hetkellä toisena. Britti toimii toista kauttaan Ferrarin kuljettajana.