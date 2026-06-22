Tommi Hallman ajoi komeaan voittoon heti avausviikonloppuna rallicrossin uudessa RallyX Americas -sarjassa.

Euroopassa suuren suosion saavuttanut rallicrossin RallyX-sarja laajensi toimintaansa Pohjois-Amerikkaan, ja uuden RallyX Americasin ensimmäiset kaksi osakilpailua ajettiin juhannusviikonloppuna Crandonissa. Toinen niistä toi suomalaisen täysosuman.

Kotimaisessa SET Promotion -tiimissä kilpaileva kuopiolainen Tommi Hallman kaasutteli nimittäin voittoon.

– Unelmien täyttymys! Pääluokan finaali, vastassa maailman kovimpia kuljettajia ja voitto viimeisen mutkan ohituksella sen jälkeen, kun oli tehnyt nousun aivan porukan hänniltä. Ja tässä finaalissa ihan oikeasti joutui ajamaan ja pistämään aivan kaiken peliin, Hallman hehkutti tiedotteessa.

25-vuotias suomalainen taisteli lopussa voitosta ruotsalaisten Kevin Erikssonin ja Jimmy Hendersonin kanssa. Tiedotteessa kuvaillaan, että Hendersonin Hallman ohitti paremmalla lisälenkkitaktiikalla ja ruotsalainen myös kolhi autoaan kaiteeseen.

Erikssonin Hallman ohitti raivoisan ajon jälkeen viimeisessä mutkassa, ja "Suomi–Ruotsi-maaottelu päättyi sinivalkoiseen voitonjuhlaan 0,097 sekunnin turvin". Hallmanin ja Erikssonin autot osuivat ohitustilanteessa toisiinsa, mutta tuomaristo ei nähnyt tilanteessa moitittavaa.

Hallman tuumi voiton olevan tähänastisen uransa isoin. Viime vuonna hän juhli osakilpailuvoittoja RallyX-sarjan kakkosluokassa FC2-autolla Portugalissa, Hollannissa, sekä Saksassa.

– 11 vuotta on kulunut ensimmäisestä jokkiskilpailusta ja aina olen haaveillut, että pääsisin ajamaan rallicrossissa pääluokkaan ja näyttämään mihin pystyn. Nyt se mahdollisuus tuli ja mukana oli lajin kovimpia nimiä. Ensimmäinen kilpailu kun toi pettymyksen, niin se kasvatti nälkää entisestään, että nyt pitää onnistua. Aivot narikkaan ja kaasu pohjaan, sillä mentaliteetillä mentiin finaaliin.