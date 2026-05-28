Pohjois-Karjalassa on nähty useita karhuja parin päivän aikana.
Karhuja on havaittu Itä-Suomen poliisin mukaan Lieksassa, Kiteellä ja Liperissä.
Keskiviikkoiltana aikuinen uroskarhu jäi junan alle Lieksassa. Matkustaja oli nähnyt karhun kierineen radalta penkkaan. Myöhemmin karhu löydettiin kuolleena ratapenkalta.
Torstaina karhuja on havaittu eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Lieksassa karhunpoikanen liikkui asutusalueen vieressä.
Itä-Suomen poliisi kertoo aikuisen karhun juoksennelleen talojen lähellä Liperissä. Kiteellä oli nähty karhu tallustelemassa metsään päin.