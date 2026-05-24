Kouvolassa on tehty ilmoituksia nuoresta karhunpennusta.
Poliisille on ilmoitettu lauantain ja sunnuntain aikana havaintoja Kouvolan Valkealan alueella liikkuneesta, todennäköisesti emostaan erkaantuneesta karhunpennusta eli erauspennusta.
Poliisi varoittaa, että karhunpentua ei tule lähestyä.
Poliisi kertoo käyneensä tänään paikan päällä tarkistamassa havainnon, mutta karhu oli ehtinyt poistumaan metsäalueelle ennen partion saapumista.
Poliisi pyytää ilmoittamaan asutusalueen läheisyydessä tehdyt havainnot pennusta hätäkeskukseen numeroon 112. Jos pentu palaa asutusalueelle, poliisi harkitsee karkotuspäätöksen tekemistä.
Poliisin tiedossa ei ole, että karhunpentu olisi käyttäytynyt uhkaavasti tai lähestynyt ihmistä.