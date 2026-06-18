Öljyn hinta lähti jyrkkään laskuun jo.

Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi Autotuojat ja -teollisuus STT:lle.

Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzinsalmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman.

Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen.

Lue myös: