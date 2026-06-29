Teollisuushankkeet nostavat työperäisten oleskelulupien hakemusmääriä.
Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo.
Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä.
Tämän vuoden tammi–toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6 200, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet.
Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu.