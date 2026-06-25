Asuntojen hinnat laskivat toukokuussa kolme prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa kolme prosenttia verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5 prosenttia, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9 prosenttia.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2 prosenttia.

Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.