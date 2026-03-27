Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho palasi Ässät-taistelun loppupuheenvuorossaan myös sarjan avausotteluun.

Kiekko-Espoo lähti torstaina kesälomille hävittyään Ässille Porissa 2–5. Samalla pudotuspelien avauskierroksen sarja meni patapadoille 3–2.

Porilaisten alku viidenteen peliin oli hurja: Ässät johti 3–0 reilun seitsemän minuutin kohdalla.

– Vastustaja aloitti niin, kuten se yleensä Porissa aloittaa, ja oli nyt vielä äärimmäisen tehokas omissa paikoissaan, Jyrki Aho totesi lehdistötilaisuudessa.

7:21 Maalikooste: Ässät–Kiekko-Espoo – porilaisten superalku 5. ottelussa kantoi puolivälieräpaikkaan.

Aho käänsi puheensa avausotteluun, kun häneltä kysyttiin yhteenvetoa sarjasta. Tuossa pelissä Kiekko-Espoo menetti kahden maalin johtonsa päätöskympillä ja taipui jatkoerässä.

– Täytyy sanoa, että minua on harvoin harmittanut niin paljon kuin minua harmitti ensimmäisen pelin jälkeen.

– Kolmas erä oli meiltä niin luokaton, Aho manasi.