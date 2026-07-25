Yhdysvaltalaisen laulajan D4vd:n murhaoikeudenkäynnin esikäsittelyssä on tullut ilmi uusia järkyttäviä väitteitä. Syyttäjien mukaan tyttö oli ollut 13-vuotiaana artistille raskaana.

Kadoksisa olleen teinitytön murhasta syytetty yhdysvaltalainen laulaja D4vd oli saanut alaikäisen uhrinsa raskaaksi aiemmin, kertoo The Guardian.

TikTok-tähtenäkin tunnettu laulaja D4vd on oikealta nimeltään David Anthony Burke. Häntä epäillään 14-vuotiaan Celeste Rivas Hernandezin murhasta.

Hernandezin jäännökset löydettiin viime syyskuussa miehen Tesla-autosta. Perjantaisen oikeudenkäynnin kuulemisen myötä tulleiden tietojen mukaan Hernandez oli tullut raskaaksi 13-vuotiaana ja tehnyt abortin.

Syyttäjien mukaan Burke tutustui tyttöön verkossa tämän ollessa 11-vuotias. Heidän mukaansa seksuaalinen hyväksikäyttö alkoi tytön ollessa 13-vuotias ja Burken 18-vuotias. Vuonna 2024 tytön kerrotaan tulleen raskaaksi ja keskeyttäneen raskauden. Tuolloin tyttö oli 13 ja Burke 19.

Asia tuli oikeudenkäynnin kuulemisessa ilmi viesteistä, joita kaksikko oli vaihtanut keskenään.

Kuulemisessa ratkaistaan, joutuuko muusikko oikeuteen murha- ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista syytteistä. Hän on kiistänyt syyllisyytensä.

Karmiva löytö

Teinitytön ruumis löydettiin 8. syyskuuta Hollywoodista hinauspalvelun pihalta sen jälkeen, kun viranomaiset olivat saaneet ilmoituksia ajoneuvosta tulleesta pahasta hajusta.

Tutkijat löysivät tytön mädäntyneen pään ja vartalon ruumispussista Teslasta, joka oli rekisteröity D4vd:n osoitteeseen Texasissa. Löydös tehtiin vain päivää ennen kuin tyttö olisi täyttänyt 15 vuotta.

Oikeuslääkäri totesi ruumiin olevan "pahoin mädäntynyt". Tytön epäillään olleen autossa kuolleena "useita viikkoja" ennen ruumiin löytymistä, viranomaiset sanoivat.

Celeste Rivas Hernandezin perhe oli ilmoittanut tyttärensä kadonneeksi huhtikuussa 2024. Tuolloin tyttö oli 13-vuotias.

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