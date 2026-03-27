Ampumiset tapahtuivat noin 600 kilometrin päässä toisistaan.
Ruotsissa poliisi epäilee 15-vuotiaan tytön ampuneen kuoliaaksi kaksi teini-ikäistä poikaa, kertovat ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen.
Aftonbladetin mukaan tytön epäillään ampuneen maanantaina 17-vuotiasta poikaa jalkapallokentällä Tukholman eteläpuolella.
Poikaa ammuttiin useita kertoja ja tämä kuoli seuraavana päivänä sairaalassa.
Kaksi päivää myöhemmin tytön epäillään ampuneen 15-vuotiaan pojan Malmössä noin 600 kilometrin päässä Tukholmasta.
Pian ampumisen jälkeen poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni ampumisesta epäillyn tytön ja 17-vuotiaan pojan.
Poliisi otti kiinni myös noin 35-vuotiaan miehen, jota epäillään avunannosta murhaan.
Poliisi selvittää yhteyttä rikollisverkostoon
Expressenin mukaan poliisi tutkii, että tilasiko ampumiset Foxtrot-rikollisverkosto.
Verkostoa johtaa Ruotsissa Kurdiketuksi itseään kutsuva Rawa Majid. MTV Uutiset on uutisoinut aiemmin, että verkosto toimii myös Suomessa ja on pyrkinyt vahvistamaan asemaansa Suomen huumemarkkinoilla.
Tukholman eteläpuolella murhattu 17-vuotias poika ei tiettävästi ollut ensisijainen kohde, mutta poliisi epäilee, että murhalla on yhteys Foxtrotin ja toisen rikollisverkoston väliseen kilpailuun, kirjoittaa Expressen.
Expressenin mukaan poliisi epäilee myös, että Malmössä 15-vuotias poika tapettiin jengeihin yhdistetyn sukulaisen takia.