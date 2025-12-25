Luukas Väänänen seuraa valmentaja-mentorinsa Mika Koivuniemen jälkiä tarunhohtoiselle Pohjois-Amerikan ammattilaiskiertueelle.

Joulu on ollut keilailun maailmanmestarille Luukas Väänäselle rauhoittumisen aikaa. Vaikka keilamestarilla on ikää vasta 20 vuotta, hengähdystauko on tullut nuorelle miehellekin tarpeeseen.

Väänäsellä on ollut marraskuun lopussa hellinneen miesten maailmanmestaruuden jälkeen vientiä. Viimeksi kotikaupunki Joensuu järjesti kultapojalleen juhlat pari viikkoa sitten.

– Lisäksi medialta on tullut paljon haastattelupyyntöjä. Aika kiireistä on ollut, Väänänen huokaa.

Lajilegendan neuvot auttoivat

Väänänen on lunastanut lupauksensa lajissa tuloksellisesti tänä vuonna. Ennen MM-täysosumaa kehityksestä kielivät Tanskassa heitetty aikuisten EM-pronssi ja nuorten maailmancupin kolmas sija.

Väänäsellä on ollut vaikeampaakin. Silloin hänelle on ollut suureksi avuksi yhteistyö lajilegenda Mika Koivuniemen kanssa.

Maailmanmestaruuden vuonna 1991 voittanut ja ammattilaisena Pohjois-Amerikan tarunhohtoisella PBA-kiertueella kolme arvoturnausta voittanut Koivuniemi on mentoroinut Väänästä pari vuotta.

– Tapasin Luukaksen ensi kerran nelisen vuotta sitten. Kiinnitin huomiota lahjakkuuteen, Yhdysvalloissa asuva, Michiganista tavoitettu Koivuniemi sanoo.

Väänäsen heitto ei hänen omien sanojensa mukaan kulkenut syys-lokakuussa.

– Mikalta tuli lohduttavaa palautetta, etten ollut pelannut sinällään huonosti, vaan että tulokset eivät vain olleet hyviä. Keskityin enemmän harjoitteluun, Väänänen muistelee.

MM-kisoissa päätyyn saakka

Koivuniemi näkee muun muassa Osku Palermaan tavoin kahden käden tekniikalla keilaavassa Väänäsessä itsensä nuorempana vuosikymmeniä sitten.

– Luukaksella on voittamisen halu, samanlainen ajattelutapa kuin minulla. Puhun hänelle asioista, joita olisin kokeneemman laji-ihmisen suusta halunnut nuorempana kuulla, Koivuniemi kuvailee.

Maailmanmestaruus löi lahjakkaaksi tiedetyn Väänäsenkin ällikällä. Hän ei olisi villeimmilläänkään uskaltanut unelmoida, että MM-kisat huipentuvat single-finaaleihin niin ikään pohjoiskarjalaisen seurakaverin Tomas Käyhkön kanssa.

– Alun perin tavoitteeni oli yltää 32 parhaan joukkoon eli ensimmäiseen finaalivaiheeseen. Pelit lähtivät sujumaan niin rennosti, että mentiin MM-kisoissa päätyyn saakka.

PBA-kiertue suunnitelmissa

Väänänen aikoo seurata valmentajansa Koivuniemen esimerkkiä ja suunnata lähivuosina Pohjois-Amerikan PBA-kietueelle. Hän ottaa mahtikiertueen kisoihin tuntumaa jo ensi keväänä.

– Joulun jälkeen käyn vuoden alussa pelaamassa Tukholmassa, ja sen jälkeen ohjelmassa on Helsingissä perinteinen Ballmasters-turnaus, jossa olin viime vuonna neljäs, tammikuussa 21 vuotta täyttävä Väänänen kertoo.

Lajissa kaiken nähnyt Koivuniemi näkee suojattinsa tulevaisuuden valoisana.

– Kun voittaa maailmanmestaruuden kaksikymppisenä, on kyse erityislahjakkuudesta. Luukaksen pitää edelleen kehittää taitojaan, mutta esimerkiksi pallon pyörittämisessä sopivalla kierteellä hän on edistynyt, Koivuniemi kehuu.

Lisäarvostus ei pahitteeksi

Suomalaisten keilaajien saalis Hongkongin MM-kisoissa oli viisi kultamitalia ja yksi hopea. Se on kaikkien aikojen suomalaismenestys MM-radoilla.

Henkilökohtaisen naisten maailmanmestaruuden lisäksi huimat kolme MM-kultaa voittanut Essi Pakarinen on ehdolla Vuoden urheilijaksi.

– Joskus toivoisi suomalaisessa mediassa keilailulle enemmän arvostusta. Tämä on maailmanlaajuinen, vaativa taitolaji, Keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä huomauttaa.