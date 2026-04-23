Ravintoloitsija Markku Valtanen on kuollut.

Legendaarisen DTM-yökerhon ravintoloitsija ja Room Bulevard﻿ -ravintolan perustaja Markku Valtanen on kuollut. Hän oli kuollessaan 50-vuotias.

Valtasen poismenosta kerrotaan Room Bulevard﻿in Facebook-tilillä.

– Yksi aikakausi on tullut päätökseen, Roomin perustaja Markku on siirtynyt taivaan Bulevardeille. RIP Markku 20.2.1976– 22.4.2026, julkaisussa lukee.

ToosaTV-sketsisarjan Cristal Snow ja NikoLa muistelevat Valtasta Facebookiin jakamassaan postauksessa.

– Meillä oli Markku Valtasen kanssa myrskyinen suhde – ylä- ja alamäkiä mahtui matkaan. Silti mukana oli paljon hyvää, ja ennen kaikkea paljon muistoja, joista olemme kiitollisia.

Kaksikko kertoo saaneensa esiintyä DTM:ssä aina idean syntyessä.

– Järjestimme yhdessä upeita juhlia, villejä bileitä ja ikimuistoisia keikkoja DTM:n lavalla. Meidät molemmat kruunattiin siellä Miss Drag Queeneiksi, ja se paikka oli tärkeä osa meidän molempien polkua, he muistelevat.

Cristal Snow ja NikoLa muistavat aikaa lämmöllä. He kertovat, että myös ToosaTV sai alkunsa DTM:n valkokankailta.



– Markun elämäntyö oli viihdyttää. Hän rakasti ihmisiä, jotka osasivat tehdä samaa, ja siksi DTM:ssä oli tilaa kokeilla ja olla rohkea. Siitä olemme ikuisesti kiitollisia.

– Kevyet mullat, Markku. Yhdet jallumintut sun muistolle.