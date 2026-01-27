Poliisi muistuttaa onnettomuuspaikalla tarvittavasta erityisestä varovaisuudesta.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa eilen kolaripaikalla havaitsemastaan ikävästä ilmiöstä.

Eilen aamulla ruuhka-aikaan noin kello 7.30 tapahtui onnettomuus, jossa latvialainen puoliperävaunuyhdistelmä riistäytyi kuljettajansa hallinnasta liukkaalla tiellä. Auto ajautui sivuluisuun ja törmäsi keskikaiteeseen ja ohittamaansa toiseen kuorma-autoon.

Yhdistelmä jäi vaurioituneena keskelle tietä Vehkalan kohdalla ja tukki koko liikenteen.

Onnettomuus haittasi liikennettä pitkähkön ajan, ja poliisi oli paikalla ohjaamassa liikennettä. Autoa yritettiin ensin vetää sivuun paloautolla, ja lopulta se saatiin sivuun vasta isolla kuorma-autohinurilla, joka saatiin paikalle ruuhkan läpi vasta hälytysajosaattueessa.

Kuvaajat aiheuttivat vaaraa

Poliisi kertoo havainneensa onnettomuuspaikan raivaustöissä usean ohi ajavan kuljettajan kuvaavan onnettomuuspaikkaa. Poliisin mukaan tämä aiheutti suurta vaaraa tiellä työskenteleville viranomaisille, jotka yrittivät estää lisävahingot ja saada tien auki mahdollisimman pian.

Poliisi asetti paikalle partion valvomaan kuljettajien matkapuhelimen käyttöä, ja viidelle kuljettajalle kirjattiin sakko turmapaikan kuvaamisesta matkapuhelimella ajon aikana.

Poliisi muistuttaa, että onnettomuuspaikkaa ohittaessa tulisi ajaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

Poliisilla on myös toinen painava viesti onnettomuuspaikan kuvaajille tilanteen ollessa päällä:

– On myös syytä miettiä tuntuisiko mukavalta, jos itse tai läheisesi olisi osallisena onnettomuuteen tai mahdollisesti loukkaantuneena ja ohi ajava kuljettaja kuvaisi sinua tai läheistäsi tilanteessa.

MTV Uutiset julkaisee lukijoiden uutiskuvia, jos niiden käyttö on journalistisesti perusteltua. Muista noudattaa hienotunteisuutta ja viranomaisten ohjeita turmapaikalla.