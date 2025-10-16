Viranomaiskirjeet siirtyvät nettiin ensi vuoden alusta.

Ensi vuoden alussa tapahtuu merkittävä muutos, joka koskee noin kahta miljoonaa suomalaista. Viranomaisposti saapuu nimittäin vuoden 2026 alusta sähköisenä.

Tammikuun jälkeen suomi.fi-viestit tulevat automaattisesti kaikille.

Tavoitteena on ihmisten arjen sujuvoittaminen, mutta muutos voi olla todellinen haaste ikäihmisille.

– Meillä on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta ja heistä 300 000 ei käytä digitaalisia palveluita, sanoo Vanhustyön keskusliiton vastaava asiantuntija Nina Ziessler.

Paperipostia edelleen saatavilla

Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija Minna Piirainen lohduttaa kuitenkin, että jos henkilöllä ei ole vahvan tunnistautumisen välineitä, hän ei ole tämän muutoksen piirissä.

Lisäksi paperipostille ei ole pakko jättää jäähyväisiä, vaan jatkossakin voi saada paperipostia.

– Käyttäjä voi omalla ilmoituksellaan sanoa, että haluaa palata paperipostiin. Tällainen muutos on aina puoli vuotta kerrallaan voimassa ja sen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa, Piirainen kertoo.

Ziesslerin mukaan apua senioreille on muutoksen tiimoilta hyvin tarjolla.

– Jos läheisiä ei ole opastamassa, niin meillä on laajasti digiopastuksia eri puolilla Suomea.