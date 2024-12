Kauramiljonääri JP Kukkonen viettää joulun naisystävänsä kanssa Dubaissa – tällaiset välit on ex-vaimoon Netta Kukkoseen

Kauramiljonääri JP Kukkonen oli vieraana Huomenta Suomessa.

Kauramiljonääri Juha-Petteri Kukkonen tunnetaan suora sanaisena, joka ei arastele puhua rahasta julkisuudessa. Huomenta Suomessa vieraana ollut Kukkonen toteaa, että asiasta pitäisi puhua avoimemmin.

– Vaurastumista pitäisi normalisoida huomattavasti. Minusta tuntuu, että nuoremmassa sukupolvessa tästä ajatellaan hyvin huomattavasti eri tavalla kuin ehkä oma sukupolvi – saatika sitten vanhemmat ihmiset, Kukkonen sanoi lähetyksessä.

Kukkonen on jakanut vuosien ajan hulppeaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa.

– Enkä ajatellut koskaan, enkä ajattele vieläkään, että siinä mitään väärää olisi. Sehän on minua itseäni eli elän minun näköistä elämääni. Toisia se selkeästi triggeröi aika paljon tässä maassa, jos ajattelee, minkälaista palautetta tulee ihan suoraan, vaikka sähköpostilla, tekstiviestitse tai mitä on keskustelupalstoilla.

Kukkonen ei ole tehnyt rikosilmoituksia, vaikka osassa viesteissä on uhattu jopa hänen henkeään.

– Viime kesänä esimerkiksi kymmenkunta tappouhkausta, Kukkonen sanoo.

Kukkosella on kaksi lasta, 9- ja 14-vuotiaat, ja hän erosi lastensa äidistä keväällä 2019. Ex-pari on erosta huolimatta hyvissä väleissä.

– Sen jälkeen parisuhteen muodostaminen on selkeästi ollut haastavaa.

– Valitettavasti ihmisten tarkoitusperiä voi muuttaa niin julkisuuskuva kuin myös varallisuustaso. Status on selkeästi se, mikä toisia ihmisiä kiinnostaa. Deittailumarkkinoilla on ollut viimeisen vuoden ajan, sanotaanko näin, että ei ihan helpoimmasta päästä. Valoa on tunnelin päässä.

Jouluksi Kukkonen karistaa Suomen pölyt jaloistaan ja lähtee nauttimaan auringosta. Tarkkaa budjettia reissulle ei ole.

– Lähden nykyisen naisystävän kanssa Dubaihin ja siellä vietetään koko loppuvuosi. Tänä vuonna joululahjabudjettia ei sen kummemmin ole. Varmaan jotain hienoja ravintoloita on luvassa ja kivoja hotelleita, mutta luulen, että loppuvuosi menee aika pitkälti levätessä.

Yllä olevalla videolla Kukkonen kertoo, millaiset välit hänellä on ex-vaimoonsa Netta Kukkoseen ja paljastaa samalla, mitä huomenna hänen omassa podcastissa on luvassa.