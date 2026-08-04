Neljä ugandalaista nyrkkeilijää on kateissa.

Kansainyhteisön kisoihin Skotlannin Glasgow'ssa osallistuneet ugandalaisnyrkkeilijät Angel Katushabe, Nuhu Batte, Ibrahim Khemis ja Emily Nakalema ovat kadonneet.

He eivät palanneet ugandalaissivusto NBS Sportin mukaan Ugandan delegaation pariin ennen tiistaille kaavailtua kotimatkaa. He olivat Kansainyhteisön kisoissa osa Ugandan kuusihenkistä nyrkkeilyjoukkuetta.

Yksi nyrkkeilijöistä puhui NBS Sportille nimettömästi ja kertoi urheilijoiden aikovan hakea turvapaikkaa Isosta-Britanniasta. Hän ilmaisi haluavansa jatkaa uraansa maassa, jossa on paremmat harjoitusolosuhteet.

Nyrkkeilijä pyysi ugandalaisilta ymmärrystä.

Ugandalaisilla nyrkkeilijöillä on aiemminkin raportoitu vastaavanlaisia tapauksia suurten kilpailujen yhteydessä. NBS Sports huomautti, ettei urheilijoiden olinpaikasta tai aikeista ole virallista tietoa.

Poliisi selvittää

Skotlannin poliisi on Daily Telegraphin mukaan tiedottanut saaneensa ilmoituksia useista urheilijoista, jotka ovat kateissa.

Poliisi kertoi selvittävänsä tapausta ja toimivansa yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Kansainyhteisön kisat ovat neljän vuoden välein Kansainyhteisön maiden parhaille urheilijoille järjestettävät urheilun suurkilpailut.